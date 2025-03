Bergamonews.it - “Uno che conosci”, a Zanica storie di vita, di tentazioni e di evasioni di coppia

. L’Associazione Banca del Tempo, in collaborazione con “l’Associazione Culturale Teatrattivo”, è lieta di presentare uno spettacolo teatrale emozionante e coinvolgente, che affronta le dinamiche comunicative di.“Uno che” andrà in scena ail 28 marzo 2025 alle 21 all’Auditorium Comunale di(Via Serio, 1/M).L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di, ad ingresso libero (fino ad esaurimento di posti disponibili).Viene messo in scena il vissuto di una, Fulvia e Berto, che si trova ad affrontare una profonda crisi, tra tradimenti ed incertezze e la ricerca di una sincera comunicazione. Con un ritmo incalzante, che al terna momenti di calma a momenti più intensi: “Uno che”, esplora i temi come la fiducia, la sincerità, il tradimento e il tentativo di ricostruire i legami.