Un' Italia in divenire

L’esce dai quarti di finale di andata di Nations League sconfitta 2 a 1 dalla Germania, ma non demoralizzata. Certo, andare a vincere domenica con due gol di scarto a Dortmund sarà molto difficile, tuttavia in un torneo come questo il risultato non è l’unica cosa che conta e anche il rischio di finire nel girone con la Norvegia (quello che tocca alla perdente) non può spaventarci. A San Siro, e questo era l’importante, la Nazionale di Spalletti ha mostrato una vitalità che finora era un po’ mancata a questo ciclo. Per i freddi numeri: l’ha tirato di più in porta rispetto alla Germania, ha creato leggermente di più a livello di xG, ha recuperato più palloni, intercettato più passaggi. Soprattutto, durante tutti i 90 minuti non ha mai dato la sensazione di essere inferiore a una delle migliori Nazionali al mondo.