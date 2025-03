Puntomagazine.it - UNICEF/Giornata contro razzismo: al via Officine UNICEF YOUNG MOBILE

Prevista la partecipazione di oltre 2mila studentesse e studenti dell’Istituto tecnico industriale Galileo Ferraris di Napoli e di alunne e alunni21 marzo 2025 – Oggi, 21 marzo,Internazionalele discriminazioni razziali, si dà il via alla prima OfficinaMobile: “Speak up uagliò, alziamo la vocela discriminazione” è il titolo del talk moderato dal Portavoce dell’Italia Andrea Iacomini, con l’aiuto della studentessa Martina Iorio, che quest’anno inaugura una forma itinerante del format, aprendo uno spazio di partecipazione alle ragazze e ai ragazzi di tutta Italia.Si parte dall’Istituto tecnico industriale Galileo Ferraris di Napoli, nel quartiere di Scampia, una tra le scuole tecniche industriali più prestigiose che, nell’ottica della piena partecipazione alla riqualificazione del territorio, collabora con varie realtà per realizzare interventi educativi innovativi, in rete con il territorio.