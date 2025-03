Sport.periodicodaily.com - Ungheria-Turchia: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno dei playoff di Nations League 2025. I padroni di casa proveranno a ribaltare tra le mura amiche le due reti di svantaggio.si giocherà domenica 23 marzo 2025 alle ore 20.45 presso la Puskas Arena.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I magiari stanno rischiando la retrocessione in Lega B come già avvenuto nella fase a gironi di Nations League dove hanno ottenuto soltanto 6 punti. La Nazionale di Marco Rossi ha ancora una chance a disposizione e vuole sfruttarla al meglio.I turchi hanno confermato quanto di buono fatto vedere nella fase a gironi di Nations League dove si è piazzata seconda dietro al Galles. Adesso si tratta di completare l’opera.LE(3-4-2-1): Dibusz, Dardai, Fiola, Orban, Nego, Nikitischer, Kata, Csoboth, Szoboszlai, Kerkez, Varga.