Sport.quotidiano.net - Under 21, Italia-Olanda 1-2: Bruns condanna gli azzurri all'ultimo respiro

Venezia, 21 marzo 2025 – Il gol diall’l’21 alla sconfitta per 2-1 nell'amichevole di lusso giocata contro i pari età dell’che, pur essendo rimasta in nove per le espulsioni di Banzuzi e Bogarde, ha saputo stringere i denti e punire una disattenzione difensiva deglicon una ripartenza letale. Un ko, però, fin troppo punitivo per la squadra di Nunziata che è partita bene creando diverse occasioni, ma al 19’ ha subito lo svantaggio firmato da Fitz-Jim. Gli, che hanno perso proprio prima dell’intervallo Gnonto per infortunio, hanno però saputo reagire pareggiando i conti con il rigore trasformato da Esposito al 53’ e provando poi a vincerla vista la superiorità numerica. Una palla persa finale sanguinosa ha però dato agli “Orange” la possibilità di mettere il punto esclamativo vincente sul match.