Iodonna.it - Una rivisitazione moderna della favola, firmata dal noto fumettista Jul, è stata esclusa come libro per le vacanze. La decisione ha scatenato l'indignazione dell'autore e acceso il dibattito pubblico

La storia de La Bella e la Bestia, rivisitata in versione piùdal celebre disegnatore Jul, ècensurata in Francia. Così, uno dei racconti più amatitradizione letteraria si trova attualmente al centro di una polemica. La nuova versione destinata a 800.000 alunni di quinta elementare, èdal Ministero’Educazioneper le. La, giustificata con motivazioni legate all’inadeguatezza dei contenuti per i bambini di 10-11 anni, ha suscitato l’, che ha parlato apertamente di “censura politica”. L’educazione emotiva dei giovani.