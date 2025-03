Cultweb.it - Una nuova terapia può ridurre i sintomi dell’Alzheimer in pazienti predisposti: ecco di cosa si tratta

Leggi su Cultweb.it

Unapotrebbe rappresentare una svolta nella cura, ritardando l’insorgenza della malattia nelle persone predisposte. Uno studio americano condotto su un gruppo di individui con una rara mutazione genetica ha mostrato che un farmaco anti-amiloide, se assunto precocemente e per un periodo prolungato, puòsignificativamente il rischio di sviluppare i. Sebbene i risultati siano promettenti, la ricerca necessita di ulteriori conferme e rischia di essere interrotta per mancanza di fondi.Per decenni, la ricerca sull’Alzheimer si è concentrata sulla rimozione delle placche di beta-amiloide dal cervello, una caratteristica distintiva della malattia. Tuttavia, molti farmaci sperimentali non hanno dimostrato un’efficacia clinica significativa. Gantenerumab, un anticorpo monoclonale, ha inizialmente fallito nei test su larga scala, ma uno studio successivo ha suggerito che, se somministrato prima dell’insorgenza deie per un periodo prolungato, potrebbe avere effetti positivi.