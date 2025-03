Oasport.it - Una nuova stella americana per il tennis italiano? Monaco: “Contatti avviati con Tyra Grant: ci serve come l’ossigeno”

Leggi su Oasport.it

Caterinaha 17 anni ed è dipinta da diversi addetti ai lavoriuna grande promessa delinternazionale. La giocatrice ha recentemente fatto il proprio debutto in un torneo WTA 1000, perdendo al primo turno di Miami contro l’austriaca Julia Grabher con un doppio 6-4 (era stata invitata con una wild card). Il suo nome è sulla bocca di parecchi appassionati perché potrebbe giocare con il passaporto: è un’eventualità di cui si parla da tempo e che sta stuzzicando la fantasia di diversi connazionali.Allieva dell’accademia di Riccardo Piatti a Bordighera (dove è cresciuto anche Jannik Sinner), ha vinto tre tornei dello Slam a livello juniores, sempre in doppio: Roland Garros nel 2023, Wimbledon e Australian Open nel 2024. In singolare, invece, sempre a livello giovanile, si è spinta fino alle semifinali sulla terra rossa di Parigi e ai quarti degli US Open nella passata annata agonistica, dimostrando un interessante livello e dei promettenti margini di miglioramento.