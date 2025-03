Movieplayer.it - Una Mamma per Amica, Lauren Graham rivela: "Non ho guadagnato nulla dal successo su Netflix"

Durante un'apparizione televisiva, l'attricehato che non ha avuto benefici economici daldi Unaperin streaming. Ildi Unapersunon ha avuto nessun effetto sul conto in banca delle sue star, come hatodurante un'apparizione al Jimmy Kimmel Live!. L'attrice, attualmente protagonista della serie The Z Suite, ha interpretato Lorelai Gilmore anche nella stagione revival che ha debuttato in streaming nel 2016. Nessun guadagno extra perParlando dell'accoglienza riservata a Unapersulla piattaforma di streaming,ha spiegato: "Non ci sono realmente residuals su. Mi dispiace! Ma mi hanno ripagata in amore". La star dello show creato da Amy Sherman-Palladino .