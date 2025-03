Anteprima24.it - Una lotteria infinita: la Feldi si regala semifinale di Coppa dopo 28 rigori

Tempo di lettura: 5 minutiWe need a hero”, cantava il famoso brano di Bonnie Tyler, perchè in una saga eterna come quella andata in scena al PalaTroccoli di Jesi serviva qualcuno per mettere la parole fine a tutto ciò. Quella parola l’ha scritta a lettere cubitali il portierone rossoblù Germano Montefalcone, cheallaEboli ladiItalia, prendendosi in questo giorno tutti i riflettori e rendendosi protagonista nella vittoria al cardiopalma contro L84unadi ben 28complessivi calciati. Le volpi si aggiudicano il match per un complessivo di 16-15,il 3-3 finale dei tempi regolamentari. Una gara molto equilibrata che ha visto le due squadre superarsi più volte nell’arco del match, ma alla fine sono stati i tiri dal dischetto a decidere la partita con gli errori di Venancio e Schiochet nei classici 5canonici, fino alla parata decisiva di Monfalcone sul ventottesimo rigore calciato da Tuli.