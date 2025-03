Ilfattoquotidiano.it - Una bimba da sottrarre alla madre, un condominio che si ribella e certe prassi che non cambiano

A Roma, nel quartiere di Monteverde, un interoha creato un muro di coscienza e umanità tra le assistenti sociali, la curatrice, le forze dell’ordine e una bambina di cinque anni che vive con laseparata e i nonni. Era in corso il prelievo coatto della piccola sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio. Il motivo? Il rifiuto da parte della bambina del padre, rinviato a giudizio per maltrattamenti con un Codice Rosso. Il processo penale si celebrerà a giugno. La bambina si è legata con lo scotch alle gambe del tavolo, urlando la sua angoscia.Siamo testimoni della persistenza, nei tribunali civili, del costrutto pseudoscientifico definito in origine, Sindrome di Alienazione Parentale. Privo di qualunque rispetto per l’integrità psicologica dei bambini, innescache vìolano palesemente la Convenzione di Istanbul (articolo 31) e la tutela delle vittime di maltrattamento familiare.