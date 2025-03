Un vero pezzo di m*** Giglio pubblico Grande Fratello nerissimo | cosa è successo con MaVi

Leggi su Caffeinamagazine.it

La prossima puntata delè in programma lunedì 24 marzo. È la semifinale e sicuramente sarà piena di colpi di scena. Intanto si è saputo che ci sarà una doppia eliminazione, poi chiaramente chi resta in gioco andrà dritto in finale insieme a Lorenzo, Jessica e Zeudi, che sono già finalisti. Sono quindi giorni concitati per i fandom, più combattivi che mai visto che siamo in dirittura d’arrivo.Non c’è giorno che non ci sia una nuova polemica e uno slittamento di consensi. Per esempio, dopo l’allontanamento di Shaila da Zeudi i fan di quest’ultima si sono scagliati contro l’ex velina: vogliono eliminarla al prossimo televoto. Ma una nuova bufera si è ora accanita su, che per la cronaca è al televoto con Helena e Chiara e in bilico con quest’ultima, stando ai sondaggi.