Un terzo dei capoluoghi del Sud deve razionare l' acqua

AGI - Nel 2023 undeidi provincia/città metropolitana del Mezzogiorno (14 Comuni) ha adottato misure di razionamento nella distribuzione dell'potabile, attuando riduzioni o sospensioni dell'erogazione idrica. Lo rileva l'Istat nel report "Le statistiche sull'" (2020-2024). Misure di razionamento sono state adottate nella maggior parte deidella Sicilia (tutti tranne Enna, Ragusa e Siracusa) e della Calabria (tranne Crotone), in uno dell'Abruzzo (Chieti), due della Puglia (Foggia e Bari) e uno della Sardegna (Nuoro). Rispetto al 2019 (dato più basso dal 2015), il numero deiinteressati da misure di razionamento passa da 9 a 14, includendo anche Bari e Messina tra i poli delle città metropolitane. Tra i fattori che hanno inciso sulla scarsa o insufficiente disponibilità della risorsa idrica di questi territori, ci sono "la forte obsolescenza della rete infrastrutturale idrica", "i marcati deficit di precipitazioni rispetto alla media climatologica 1991-2020" (-40% in Calabria e -60% in Sicilia, tra settembre e dicembre 2023), "le temperature superiori alle medie climatiche e le riduzioni delle portate degli invasi" (-30% il livello totale degli invasi in Sicilia e Sardegna).