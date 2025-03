Lanazione.it - Un teatro tutto fatto a mano. Il miracolo di via San Piero con paglia, terra e bioedilizia

Leggi su Lanazione.it

Al numero 13 della via Sanricoperta dai murales, c’è un. Un piccolonato "con tante mani, in tanti mesi, con tanta buona volontà". È ildidi Soledad Nicolazzi, attrice, regista e formatrice teatrale e Dalia Padoa, attrice e traduttrice dall’ebraico. Le due collaborano da vent’anni, avevano formato insieme la compagnia Stradevarie solo che gli spazi per provare in città erano pochi e hanno deciso di fare da sé. Per qualche anno avevano gestito lo spazio del San Giacomo poi però la concessione era stata revocata e hanno dovuto reinventarsi. E siamo a due anni fa. "Abbiamo messo insieme le eredità delle nonne e abbiamo comprato questo spazio". Una ex stalla, che quando ci hanno messo le mani, è crollata. Decidono di ricostruire i muri non portanti in(da qui il nome), secondo antiche tecniche utilizzate in Africa, Asia, e anche Nord Europa.