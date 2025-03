Fanpage.it - Un signore della guerra libico in visita a Roma: il caso di Al-Kikli, accusato di crimini contro l’umanità

Leggi su Fanpage.it

Abdel Ghani Al-, leader milizianodil’umanità, è stato fotografato ainal ministro Jumaa, ricoverato dopo un attentato. Figura centrale nel poteree comandanteStability Support Authority, Al-è segnalato da ONU e ONG per torture, sparizioni e traffici illeciti. È arrivato in Italia con lo stesso aereo di Stato usato in precedenza dal premierDabaiba.