Un sabato con l’allerta arancione per maltempo nella zona nord della regione

FIRENZE – Un altro weekend da vivere con il naso all’insù. Emanata una nuova allerta meteo per tutta la Toscana. A partire dalla mattina di22 marzo e per tutto il corsogiornata in Toscana è prevista allerta per temporali forti, rischio idrogeologico e rischio idraulico del reticolo minore.La sala operativa unificataProtezione civile regionale ha emesso l’avviso anche in considerazione delle criticità ancora presenti sul territorio colpito dall’evento meteorologicosettimana scorsa e distingue due gradi diversi:sarà di colore arancioparte settentrionale, in particolare lungo il corso dell’Arno, del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese, del Serchio, del Reno, in Valdelsa, Valdera, Lunigiana, Versilia, Romagna toscana, Mugello e Val di Sieve.