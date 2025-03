Lanazione.it - Un modello diverso è possibile: la nostra intervista

Il fast fashion è un fenomeno controverso: economico e accessibile, ma poco sostenibile. Ne abbiamo parlato con Alessia D’Errico, retail merchandiser e planner di Liu Jo Uomo. L’esperta ha spiegato che con "fast fashion" si fa riferimento a modelli produttivi che prediligono basso costo del lavoro e tempi rapidi di produzione. Tuttavia, le collezioni vengono progettate molto tempo prima di essere immesse sul mercato e ciò rende il termine "fast" in parte inappropriato. Il problema delle condizioni precarie e dei salari bassissimi dei lavoratori, invece, esiste ed è una realtà a cui lei si dichiara fermamente contraria. La moda veloce inquina molto, i processi produttivi causano danni all’ambiente. Per questo la sostenibilità rappresenta un valore importante per la moda e molti brand stanno introducendo capsule collection eco-sostenibili.