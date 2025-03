Velvetgossip.it - Un messaggio toccante di amore per Fabrizio Corona: la compagna celebra la Festa del Papà

Il 19 marzo rappresenta un giorno speciale in Italia, in quanto siladel. Quest’anno, Sara Barbieri ha colto l’occasione per esprimere il suo affetto nei confronti di, il suo compagno. La giovane modella, di soli 24 anni, ha condiviso unsui social media, dedicato a, che ha compiuto 50 anni lo scorso anno. La coppia, insieme da oltre due anni, ha accolto il loro primo figlio, Thiago, il 21 dicembre 2024, segnando un importante capitolo della loro vita.Sara ha pubblicato nelle sue Instagram Stories una foto dicon il piccolo Thiago, un’immagine che rappresenta il legame profondo tra padre e figlio. Le parole scelte da Sara per acre l’immagine sono piene di affetto e ironia: “Non siamo una famiglia normale, ma chi è definita una famiglia normale? Forse quella del mulino bianco?”.