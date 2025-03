Metropolitanmagazine.it - Un leak svela delle riprese dietro le quinte del cancellato Batgirl

Quasi tre anni dopo la sconvolgente decisione della Warner di accantonare definitivamente il film su, nuovi filmatilehanno riacceso le polemiche sulla cancellazione del film. Il filmato rivela una produzione che appare molto più raffinata e promettente di quanto i dirigenti della Warner Bros. abbiano fatto credere al pubblico quando hanno giustificato la controversa cancellazione nell’agosto 2022, sostenendo che il film non soddisfaceva gli standard qualitativi per l’uscita nelle sale. Con coreografia, effetti pratici e un impressionante lavoro di stunt visibile anche in questo stato incompiuto, il filmato solleva seri dubbi sul fatto che la decisione della Warner di cancellare il film si sia basata sull’effettiva qualità del prodotto anziché su un risparmio fiscale.