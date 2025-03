Lanazione.it - Un incontro tra religioni ’’Primavera di pace’’. L’iniziativa dell’isi Barga

Leggi su Lanazione.it

Primavera di pace, è il titolo di una interessante iniziativa organizzata dall’istituto superiore di istruzione di: uninterreligioso dedicato alla riflessione sui valori della pace, della tolleranza e del dialogo tra culture e fedi diverse. Si terrà oggi nella Sala Stefano Antonietti, dalle 10,30 alle 13,10. L’evento è stato voluto e promosso proprio dal dirigente scolastico reggente, professor Germano Cipolletta, in carica dal 4 dicembre 2024 in sostituzione della Preside Iolanda Bocci, per offrire agli studenti un’occasione concreta di crescita interculturale e di cittadinanza attiva. Organizzato nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica e dell’educazione civica, il progetto mira a sensibilizzare gli studenti sull’importanza della convivenza pacifica e del pluralismo religioso come elementi fondamentali per una società inclusiva e democratica.