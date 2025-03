Lanotiziagiornale.it - Un giorno di memoria e un anno di rimozione

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ieri era la Giornata dellae dell’Impegno per le vittime innocenti di mafia. Ildelle istituzioni in prima fila, delle dichiarazioni solenni, delle celebrazioni perfette. Ilin cui tutti si inchinano davanti ai nomi delle persone uccise, si commuovono e giurano che non accadrà mai più.Ma la, se fosse davvero viva, sarebbe scomoda. Perché obbligherebbe a riconoscere che la mafia non è sconfitta, che le zone grigie esistono ancora e che dietro certe scelte politiche, certe riforme, certi tagli ai poteri investigativi, ci sono interessi precisi. Faresignificherebbe fare nomi, denunciare responsabilità, smontare il racconto rassicurante di un Paese che si dice cambiato mentre continua a convivere con lo stesso sistema.Oggi, invece, è ildopo. Ilin cui la mafia torna a essere un problema tecnico, un argomento per convegni, un fastidio da confinare in qualche operazione di facciata.