Un film horror sulla costa romagnola

Un. Lunedì dalle 10.30 alle Officine del sale, in via Evangelisti 3 a Cervia, si terranno i casting per cercare gli attori. Il, sotto la direzione logistica della GB Management, verrà girato quest’estate tra Cervia e Cesenatico. Ai provini prenderà parte il regista Antonio Bonifacio, che torna a cimentarsi nella regia dopo aver già firmato pellicole quali ’Appuntamento in nero’ (1991), ’Kreola’ (1993), ’La strana storia di Olga O’ (1995), ’Laura non c’è’ (1998), ’Il delitto di via Monti Parioli’ (1998) e ’Il monastero’ (2004). La pellicola, che si intitolerà ’Panico’, punta a reclutare attori più o meno famosi del territorio romagnolo e anche le location saranno selezionate nei comuni di Cervia, Cesenatico e dintorni. Il casting é aperto a tutti: uomini e donne dai 18 anni in su.