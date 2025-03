Romadailynews.it - Un atavismo della guerra: lo sterminio totale

L’umanità ha spesso creduto, o voluto credere, che il progresso culturale, tecnologico e politico avrebbe portato alla graduale scomparsa delle forme più brutali di violenza tuttavia, la realtà dei conflitti moderni dimostra il contrario: strategie di annientamento che sembravano appartenere a epoche arcaiche continuano a ripresentarsi con sconvolgente regolarità.Tra queste, una delle più efferate è l’eliminazione indiscriminata non solo dei combattenti, ma anche di donne e bambini, considerati non semplici vittime collaterali ma bersagli consapevoli, in quanto potenziali futuri nemici desiderosi di vendetta.Fin dalle prime società guerriere, la conquista non si limitava alla sottomissione dei nemici sul campo di battaglia. I popoli vincitori adottavano spesso strategie diche miravano a impedire qualsiasi possibilità di rivalsa da parte delle generazioni future.