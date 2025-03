Velvetgossip.it - Un astrologo in azienda: “Realizzo oroscopi personalizzati per i dipendenti”

Leggi su Velvetgossip.it

Certaldo, 20 marzo 2025 – La Sebach, notadi Certaldo specializzata nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, ha recentemente ampliato la propria offerta di servizi per iintroducendo una consulenza di un. Questo innovativo approccio fa parte del piano di welfarele dell’, che ha ottenuto la certificazione Great Place to Work. Il programma prevede un budget annuale per ogni lavoratore, consentendo a ciascuno di scegliere liberamente i benefit più adatti alle proprie esigenze.La figura di spicco dell’iniziativaLa figura di spicco in questa iniziativa è Francesco il Principe, un professionista con esperienza in vari ambiti mediatici, tra cui riviste, blog, televisioni e radio locali. Francesco si definisce il primole ufficiale italiano e spiega come funziona il servizio offerto: «Ipossono contattarmi per ricevere un oroscopo personalizzato nel mese del loro compleanno.