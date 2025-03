Ilgiorno.it - Un amore strappato

La storia è di quelle che fanno riflettere. Breve riassunto: Luca (nome di fantasia) è un bimbo abbandonato appena nato. A soli trenta giorni di vita, viene dato in affido-ponte a una famiglia che vive in provincia di Varese. La coppia, genitori naturali di tre figli ormai maggiorenni, da dieci anni ha deciso di accogliere bambini e ragazzi in affido-ponte. È stato così anche per Luca, che avrebbe dovuto restare qualche mese e invece è rimasto per quattro anni. Fino a un paio di mesi fa quando il tribunale per i minorenni di Milano lo ha assegnato in pre-affido (in attesa di adozione) a una coppia. Piccolo dettaglio, che poi tanto piccolo non è: il bimbo ha incontrato per la prima volto quelli che dovrebbero essere i suoi genitori adottivi per due due ore il giorno precedente al trasferimento.