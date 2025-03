Ilrestodelcarlino.it - Un aiuto alle famiglie per gli affitti. Ecco 400mila euro dal Comune

Oltre quattrocentomila. Questa la somma liquidata dall’amministrazione comunale ascolana per sostenere 305nel pagamento degli. Tanti, infatti, i nuclei familiari del territorio che hanno fatto richiesta di contributo, proprio attraverso il bando che era stato pubblicato dall’assessorato ai servizi sociali presieduto dall’assessore e vicesindaco Massimiliano Brugni. Nella fattispecie, sono state individuate due fasce. Nella prima, la ‘A’, sono state inserite 216con il reddito Isee inferiore a 6.947. A ognuna di essere sono stati erogati fondi pari a 1.452. Nella seconda fascia, la ‘B’, ci sono quei nuclei con reddito Isee compreso tra 6.947 e 10.421: si tratta, in questo caso, di 89, cui sono stati liquidati 968cadauna. "Stiamo parlando di un’altra misura importante che ha fornito unsignificativoche vivono in abitazioni private e che necessitavano appunto di un sostegno – spiega l’assessore Brugni –.