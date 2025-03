Lanazione.it - Umbertide, piazza Matteotti. Parcheggio col disco orario

- Basta con la sosta selvaggia in centro: entra in vigore da oggi una nuova ordinanza percon l’istituzione di una zona a. La riapertura alle automobili inera tornata possibile la scorsa settimana in seguito all’estensione del cantiere diMazzini, che ha portato alla soppressione temporanea dei posti auto destinati alsul lato adiacente al torrente Reggia. Si potranno parcheggiare le auto per i mesi di marzo e aprile ma solo nelle postazioni davanti alla banca Unicredit, dal civico 10 al 12, per un limite massimo di un’ora con. Sulla restante parte dellarimane valido il divieto di sosta con rimozione forzata. L’accesso e l’uscita daavverrà daMazzini sul tratto di strada fronteggiante il Palazzo Reggiani e che temporaneamente diventerà a doppio senso di circolazione.