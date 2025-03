Anteprima24.it - ULTIM’ORA – Salvini: “Regionali Campania, aspettiamo il 9 aprile per capire se avversario è De Luca”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Per il candidato alla Regione, il centrodestra deve “riunirsi il prima possibile”. Ma sapendo se dovrà sfidare o meno Vincenzo De, atteso dal verdetto alla Consulta sul terzo mandato.” Così Matteo, a margine del convegno della Lega sulla sicurezza a Napoli, presso Città della scienza.Il capo leghista non anticipa nomi. Si limita a parlare di “vari uomini e donne”. Al momento il carroccio ha un candidato di bandiera, il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi. Poi si dovrà trovare la quadra al tavolo della coalizione. Ma stavolta, sembra di, sarà importante il fattore tempo. “Bisogna decidere quanto prima – spiega– perché in passato il centrodestra ha perso anche perché siamo arrivati in ritardo e disuniti”.Secondo il segretario della Lega “ci sono candidati assolutamente all’altezza di rilanciare la”.