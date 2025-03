Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Thiago Motta è sempre a rischio, come sono andati i bianconeri impegnati con le Nazionali

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 20 marzo 2025– 19 marzo 2025– 18 marzo 2025– 17 marzo 2025– 16 marzo 2025– 15 marzo 2025– 14 marzo 2025– 13 marzo 2025– 20 marzo 2025: prove difficili per Kolo Muani, Koopmeiners e Vlahovic. Buona prestazione di Renato Veiga, Conceicao e Gatti in panchina.