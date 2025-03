Lortica.it - Ugo Spirito: il pensiero e l’eredità di un filosofo aretino

Ugo, nato ad Arezzo nel 1896, è stato uno dei più influenti filosofi italiani del Novecento. Allievo di Giovanni Gentile, si distinse per il suo contributo alla filosofia idealista e per il suo ruolo nella definizione del corporativismo nell’epoca fascista.fu tra i firmatari del Manifesto dei giovani intellettuali fascisti e contribuì allo sviluppo di un modello corporativo volto a conciliare gli interessi dell’impresa con quelli dei lavoratori, distinto dal corporativismo sindacale, il quale si concentra esclusivamente sulla tutela dei lavoratori senza una visione più ampia della società e del suo sviluppo.La prospettiva disuperava la tradizionale visione sindacale orizzontale, introducendo una dimensione verticale dello sviluppo economico e sociale, che non doveva essere imposta, ma guidata da un’evoluzione organica e non ideologicamente rigida.