Ufficiale, Dandy Lascia Amici: La Struggente Reazione Dei Compagni!

Il ballerinoimprovvisamente. Il suo saluto ha emozionato tutti. Ecco che cosa è successo!Colpo al cuore per i fan di24: nel daytime di oggi è arrivata una notizia che nessuno si aspettava., ballerino hip hop del team di Deborah Lettieri, è stato costretto are la scuola. E proprio ora che si era conquistato con fatica la maglia dorata per il serale.Il suo percorso, ricco di crescita e determinazione, si interrompe bruscamente a causa di un problema fisico che non gli consente di continuare. Nessuna anticipazione, nessun segnale: tutto è accaduto all’improvviso. E la sua uscita hato un grande vuoto.Nel video mandato in onda,ha salutato con il sorriso ma visibilmente provato. Un bigliettino personalizzato, abbracci sinceri a tutti e una lettera colma di gratitudine.