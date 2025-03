Lapresse.it - Ue, Meloni: “Sconvolta dalla sinistra su Ventotene. Nostalgici e illiberali”

Leggi su Lapresse.it

“Io sono rimastareazione che ho visto in Aula, con parlamentari della Repubblica che sono arrivati sotto i banchi del governo con insulti e ingiurie. Penso francamente che lastia perdendo il senso della misura, penso che stia uscendo fuori un’anima illiberale e nostalgica”. Il giorno dopo la bagarre alla Camera sulle parole della premier sul Manifesto di, da Bruxelles Giorgiatorna sul tema spiegando che quella delle opposizioni, a suo giudizio, è stata “una reazione assolutamente scomposta, perché rivendico di non essere d’accordo” con quella parte del testo letto in Aula. Volevo “capire qual è il messaggio che si vuole dare quando si distribuisce quel testo sabato scorso” alla manifestazione di Roma per l’Europa, spiega. “A me sembra abbastanza semplice ed è un tema politico.