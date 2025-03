Ue Fontana | politici diano esempio diritto di critica sia rispettoso

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 mar. (askanews) – “Per contrastare il discredito della politica è necessario coltivare il dialogo, il confronto e il rispetto anche nella diversità delle opinioni, soprattutto nella diversità delle opinioni. Noi per primi abbiamo il dovere di dare l’, esercitando ildie di denuncia in maniera corretta e rispettosa”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzointervenendo alla terza sessione “La violenza contro i” nell’ambito della conferenza dei presidenti di Parlamenti del Consiglio d’Europa. “Ritengo che l’adozione di codici di condotta e la loro osservanza possano contribuire a migliorare il clima generale. È chiaro che il lavoro che ci aspetta non è semplice. Le assemblee parlamentari che rappresentiamo sono impegnate in prima linea per riaffermare il valore del confronto democratico e per contrastare ogni forma di violenza” ha rilanciato