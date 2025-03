Lapresse.it - Ucraina: Zelensky boccia missione Onu, non ci proteggerebbe da Putin

Milano, 21 mar. (LaPresse) – “Con tutto il rispetto, l’Onu non ci proteggerà dall’occupazione o dal desiderio didi tornare. Non vediamo l’Onu come un’alternativa a un contingente o a garanzie di sicurezza”. È quanto ha affermato il presidente ucraino Volodymyrin una conferenza stampa con il presidente ceco Petr Pavel, in cui gli è stato chiesto un commento sulla possibilità di unadi peacekeeping insotto la guida dell’Onu. “L’Onu non può essere un’alternativa alle garanzie di sicurezza, perché l’Onu non avrà alcun mandato per proteggere l’sesi rivolgerà di nuovo a noi con la guerra”, ha aggiunto, come riporta Rbc-Ukraine.