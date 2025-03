Quotidiano.net - Ucraina, ultime notizie: Macron lavora sulle truppe, Starmer valuta l’uso dei caccia Gb, Trump vuole più terre rare

Roma, 21 marzo 2025 – Si è concluso a tarda sera e con un accordo parziale il vertice Ue sul piano di riarmo e sull’. L'accordo sulla difesa c'è ma non sul debito e sugli strumenti per finanziare l'aumento delle spese. La presidente Ursula von der Leyen, dopo la riunione, sottolinea che il Libro Bianco sulla difesa "ha un nome che dice tutto, 'Prontezza 2030'" e "prevede di finanziare anche le infrastrutture, la mobilità militare, il cyber, la comunicazione". Ma il dossier, di fatto, slitta al summit di giugno, dopo il vertice Nato. Orban si smarca dal sostegno a Kiev contro l'aggressione russa, mentre Zelensky insiste sulla necessità di non ridurre le pressioni su Mosca.convoca per il 27 marzo una nuova riunione dei 'volenterosi' a Parigi. Ledi oggi