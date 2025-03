Secoloditalia.it - Ucraina-Russia, tra scambi di accuse e ostilità in corso, Trump irrompe sulla scena: “Abbiamo i contorni di un accordo”

Mentre tra Kiev e Mosca volanoe coltelli (non proprio metaforici), il presidente americano Donald, impegnato in prima linea come negoziatore di una tregua, si mostra ancora una volta ottimista e annuncia: «di un». Il tycoon è convinto che l’intesa per una tregua trasia vicina, tanto che alla dichiarazione aggiunge anche: «Ho avuto ottimi colloqui con Vladimir Putin e con Volodymyr Zelensky», conferma il presidente degli Stati Uniti riferendosi alle telefonate con il presidente russo e con quello ucraino.: «le linee guida per unin»«Penso chedi un, spero chedi un», si corregge in itinere l’inquilino della Casa Bianca tornando a spiegare le «due ragioni» per cui si sta impegnando.