Unlimitednews.it - Ucraina, Odessa in fiamme per i bombardamenti russi

Leggi su Unlimitednews.it

KIEV () (ITALPRESS) – “Ieri sera laa ha attaccato regioni dell’con oltre duecento droni da attacco e droni simulatori. C’erano anche bombe aeree teleguidate. Le regioni di, Zaporizhia, Sumy, Kiev, Khmelnytskyi e Chernigov sono state colpite dai. A seguito dei massicci attacchi degli occupanti nella regione di, sono scoppiati incendi in un centro commerciale, in alcuni negozi e un grattacielo è stato danneggiato. Tre bambini sono rimasti feriti. Sei persone, tra cui un bambino di 4 anni, sono rimaste ferite a Zaporizhia a causa degli attacchi aerei. Sono state danneggiate anche normali abitazioni e automobili. In queste e in tutte le altre regioni si sta aiutando le vittime. I nostri servizi di emergenza sono operativi”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio su Telegram: “La pressione congiunta sullaa, l’aumento delle sanzioni e il sostegno alla difesa del nostro Stato sono la strada per porre fine a questo terrore e alla prolungata guerra dellaa.