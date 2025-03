Iltempo.it - Ucraina, "copertura aerea necessaria": ipotesi di invio di caccia britannici

Presto iTyphoon o F-35potrebbero sorvegliare i cieli sopra l'. L'aeronautica militare britannica (Raf) sarebbe infatti in trattative per mettere un nuovo mattoncino al piano della cosiddetta "coalizione dei volenterosi" promossa dal primo ministro britannico Keir Starmer. Secondo quanto riportato dal quotidiano "The Telegraph", la proposta è stata discussa giovedì al Permanent Joint Headquarters, in vista di un possibile dispiegamento di truppe britanniche a sostegno di un futuro accordo di pace negoziato dal presidente statunitense, Donald Trump, con l'omologo russo, Vladimir Putin. "Se verranno inviate truppe britanniche in, sarà necessario garantire una", ha dichiarato una fonte senior della Raf al quotidiano, aggiungendo: "Non manderemmo mai militari a terra senza fornirgli assistenza per via".