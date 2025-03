Thesocialpost.it - Ucciso il capo di Hamas: bombe su ospedale a Gaza

Osama Tabash,dell’intelligence militare dinella Striscia dimeridionale, è statoin un attacco aereo israeliano giovedì. Lo hanno annunciato l’IDF (Forze di Difesa Israeliane) e lo Shin Bet, come riportato dal The Times of Israel. Tabash ricopriva anche il ruolo di responsabile dell’unità di sorveglianza e obiettivi di, oltre a dirigere l’intelligence del settore sud della Striscia di.Nel frattempo, si sono attivate le sirene antiaeree anche a Gerusalemme, mentre proseguono lanci di missili e razzi verso varie città israeliane. L’IDF ha inoltre comunicato l’avvio di un’operazione di terra nel quartiere di Shaboura a Rafah.Contemporaneamente, uncostruito dalla Turchia nella Striscia diè stato colpito da raid israeliani. Il governo di Ankara ha definito l’attacco “deliberato” e lo ha condannato con fermezza, parlando di “distruzione dell’dell’Amicizia turco-palestinese”.