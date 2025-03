Velvetgossip.it - TV7 di stasera su Rai 1: focus sul giro d’affari delle mafie in Italia

Il programma TV7 torna in onda nella notte di venerdì 21 marzo 2025, a partire dalla mezzanotte, su Rai 1. In questo episodio, un servizio approfondito si concentra su Il mondo opposto, esplorando ildi affarine.La giornata dedicata al ricordovittime di mafiaNella giornata dedicata al ricordovittime di mafia, migliaia di persone partecipano a una manifestazione a Trapani, organizzata da Libera e Don Ciotti. Durante il programma, si ascoltano per la prima volta le testimonianze dei fratelli Lionti, imprenditori originari di Niscemi, che hanno avuto il coraggio di opporsi al pagamento del pizzo, affrontando gravi rischi per la loro vita. Attualmente, vivono sotto scorta, ma si dichiarano determinati a non abbandonare la Sicilia, affermando: “Noi non abbandoneremo mai la nostra terra”.