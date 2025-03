Terzotemponapoli.com - Tuttosport: Juventus. c’è anche Tedesco

. c’è. c’èI nomi per il dopo MottaNelle ultime ore è emerso un nuovo nome per la panchina della, come traghettatore in caso di esonero di Thiago Motta. Secondo, si tratta di Domenico. L’allenatore italo-è attualmente libero dopo la sua recente esperienza come commissario tecnico del Belgio. Per Thiago Motta, l’attesa cresce in vista della sfida contro il Genoa di sabato 29 marzo, match che potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque per la stagione della. La squadra di Vieira si presenta come un avversario ostico, e una prestazione negativa potrebbe spingere la dirigenza juventina ad accelerare i tempi per un eventuale cambio in panchina. Nel frattempo, la società continua a monitorare diversi profili, tra cui quello di, che è da considerare comunque fra le ultime opzioni, se dovessero saltare per un motivo o per l’altro profili come quelli di Igor Tudor e Roberto Mancini.