Tuttosport – Il Real Madrid un onore E De La Fuente lo incorona

2025-03-21 13:54:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di:L’ultima settimana di Dean Huijsen è stata abbastanza movimentata e importante. Il difensore è stato convocato da Denia con l’U21 iberica, ma l’infortunio di Inigo Martinez gli ha aperto le porte della nazionale maggiore. Il ct De lalo ha messo nella lista già da diverse settimane e lo ha tenuto in considerazione fino all’ultimo, grazie anche alle sue prestazione con la maglia del Bournemouth. Non solo perché per vederlo esordire con le Furie Rosse sono bastati 40?: Cubarsì è stato costretto a uscire per un problema muscolare e il ct non ha esitato a mettere dentro l’ex Juve. È stata una gara speciale per lui perché si è giocato a Rotterdam l’andata del quarto di finale di Nations League contro l’Olanda.