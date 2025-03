Thesocialpost.it - “Tutto questo dolore” di Cristiano Tinazzi: la guerra che ci attraversa

Leggi su Thesocialpost.it

Il conflitto tra Russia e Ucraina è stato raccontato, analizzato, discusso con toni spesso distanti dalla realtà vissuta. Eppure, dietro ogni cronaca, ogni mappa strategica, ogni talk televisivo, si muovono le storie delle persone, i traumi invisibili, le ferite che non fanno notizia. Questa– iniziata ben prima del febbraio 2022 – ha smascherato l’incapacità dell’Occidente di leggere la violenza per ciò che è: un atto che non solo devasta le città ma disgrega l’identità, consuma i legami, paralizza la memoria. In un’epoca in cui la propaganda si traveste da informazione e la neutralità diventa comoda abdicazione, è sempre più difficile trovare una voce che si assuma il rischio di sentire ciò che racconta.lo fa. Con coraggio, con pudore, con verità.è molto più di un reportage: è un viaggio verticale dentro lae dentro di sé.