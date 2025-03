Lopinionista.it - “Tutto inizia da te”, il libro di Jillian Turecki

Un giorno di metà giugno del 2014 alla madre diè stato diagnosticato un cancro in fase terminale, e poco dopo ha subito il terzo aborto spontaneo. Quello stesso giorno suo marito l’ha lasciata. È da questa storia, di una vita appena andata in pezzi, che cominciada te, il suo nuovopubblicato in Italia da ROI Edizioni, in uscita il 19 marzo, e anche il suo viaggio per capire cosa serve davvero per avere una relazione sana e duratura.Alcuni potrebbero dire che ricoprono un ruolo fondamentale la fortuna, l’universo, il tempismo, l’età o persino il fatto di essere una “brava” persona, ma la verità è che conta solo la relazione che abbiamo con noi stessi: secondo l’autrice, se vogliamo una relazione significativa, piena di connessione, sicurezza e intimità con l’altro, dobbiamo essere in grado di assumerci la responsabilità, perché la relazione è come uno specchio, riflette il rapporto che abbiamo con noi stessi.