"Tutti insieme per la riforestazione": piantati 24 alberi a Roma per stimolare la cultura del verde urbano

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, stamattina 21 marzo sono state28e 4 arbusti nel quartiere di Piazza Bologna, chiudendo la stagione invernale diurbana dell’Associazione Daje De. L’evento, che ha coinvolto volontari, istituzioni e cittadini, ha avuto il suo momento simbolico nell’innaffiamento inaugurale da parte degli alunni dell’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino. L’iniziativa, parte del progetto “Condivide et Albera“, ha ricevuto il patrocinio del MunicipioII e il sostegno di Intesa Sanpaolo, con il supporto del Dipartimento Tutela Ambientale diCapitale. Un’opera che ha visto la collaborazione di donatori, commercianti e forze dell’ordine.Le piantumazioni hanno interessato diverse strade del Municipio, tra cui via Reggio Calabria, piazza Tommasini, via Gallonio, via Cremona, Largo Ravenna, via Catanzaro, via Barracco, via Belluno e piazza Lecce.