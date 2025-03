Ilgiorno.it - Tutti i volti della rinascita in una mostra. La Primavera di Saviana Brivio e Akila Porage

Leggi su Ilgiorno.it

I tantipossibili, come continuità e trasformazione, in un viaggio tra passato e presente, memoria e innovazione. Una serie di opere pittoriche che riflettono sulle possibilità di ricominciare, di evolvere e reinventarsi, attraverso le metamorfosi del corpo e dello spirito e la maggiore consapevolezza dell’anima. È quanto proporrà ladal titolo ““, una bipersonale degli artisticurata da Emanuela Genovese che verrà inaugurata oggi alle 18.30 nello spazio espositivo Domus Art di via IV Novembre, in centro Vedano. Fino al 30 giugno vi si potranno ammirare i dipinti di, esperto nella realizzazione di murales e direttore artistico dell’associazione Amici dell’Arte di Meda, attivo nel suo atelier di Mariano Comense, e di, formatasi al liceo artistico Preziosissimo Sangue di Monza e attiva per diversi anni come disegnatrice progettista in studi di architettura.