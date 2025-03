Ilgiorno.it - Tutti al lavoro per la sfilata dei Pasquali

Leggi su Ilgiorno.it

I giovani bormini sonoalper preparare al meglio i. Con l’arrivo della primavera, Bormio rinnova il suo legame con la tradizione attraverso la storicadei, un momento in cui il paese si stringe attorno ai suoi valori più profondi e riscopre parte delle sue origini. Le portantine allegoriche a tema religioso, realizzate con passione dai giovani dei vari reparti cittadini, nella giornata di Pasqua sfileranno lungo le vie del borgo storico dell’Alta Valle, da via Al Forte, a via San Vitale, da via Roma fino alla centralissima piazza Cavour/Kuerc, portate a spalla, come da tradizione, dagli uomini e accompagnate da donne e bambini in abiti tradizionali. Irappresentano la forza delle radici e della comunità della Magnifica Terra e rappresentano uno degli appuntamenti fissi del periodo pasquale bormino: per i residenti c’è la “gara“ a chi realizza il Pasquale più bello e per i turisti la gioia di assistere a una kermesse senza tempo ammirando dei veri e propri capolavori.