Turismo lacustre In mostra i gioielli locali

È tra i protagonisti dell’edizione 2025 della Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia. Dopo il matching tra gli operatori, che si è svolto ieri a Peschiera del Garda, le attività continueranno in questi giorni direttamente nel territorio varesino. Fino a lunedì infatti sono in programma visite dedicate a tour operator stranieri, agenzie di viaggio e organizzatori di eventi, oltre ad un gruppo di giornalisti statunitensi. L’occasione per conoscere da vicino i luoghi più rappresentativi del Varesotto: dall’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno alla Rocca di Angera fino al Sacro Monte di Varese. "Un’iniziativa di importanza strategica a sostegno dello sviluppo e della promozione del prodotto lago", commenta Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio varesina, partner dell’evento a cui partecipa insieme alla neonata Fondazione Varese Welcome.