Turchia, proseguono le proteste a Istanbul dopo l’arresto del sindaco Imamoglu

nella serata del 21 marzo si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante una protesta controdelEkrem. Secondo l’opposizione, circa 300 mila persone hanno preso parte alla mobilitazione. Un video pubblicato da Cumhuriyet ha mostrato agenti in tenuta antisommossa mentre usano spray urticante per respingere un gruppo di manifestanti intenzionati a dirigersi verso piazza Taksim, luogo simbolico per lein città, attualmente transennato e sorvegliato dalle forze dell’ordine.Una donna durante lein(Getty).«Siamo 300mila», ha dichiarato Ozgur Ozel, leader del partito Chp, cui fa parte anche il. Le tensioni non si limitano a: scontri sono in corso anche a Smirne, dove la polizia ha utilizzato idranti per disperdere i partecipanti alla protesta.