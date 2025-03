Tpi.it - Turchia: migliaia in piazza per protesta contro l’arresto di Imamoglu. Manifestazioni di solidarietà anche in Italia

Leggi su Tpi.it

Una folla didi manifestanti presidia ormai da due notti la sede del municipio di Istanbul mentre laa sostegno di Ekrem, il sindaco e principale oppositore del presidente Recep Tayyip Erdogan, arrestato il 19 marzo con l’accusa di corruzione, rischia di allargarsi a tutta la, mentre una serie di sit-in edisono già andate in scena o sono in programmaa Milano, Bologna e Roma.Eletto sindaco di Istanbul due volte, nel 2019 e nel 2023, sconfiggendo i candidati dell’Akp,è stato arrestato insieme al suo portavoce Murat Ongun e ad altre 98 persone accusate dall’ufficio del procuratore capo di Istanbul di far parte di “un’organizzazione criminale”. Le accuse risalgono al periodo in cuiera sindaco del distretto di Beylikduzu, nella zona europea del comune metropolitano guidato dal 2014 al 2019 dal politico del Partito Popolare Repubblicano (Chp), il principale movimento di opposizione in